Thiago Silva conferma: “La decisione del club è già stata presa. La rispetterò fino alla fine”

Negli ultimi giorni le voci di un possibile prolungamento hanno fatto il giro del mondo, facendo sperare i tifosi del Psg (LEGGI) ma nulla di vero. E’ stato lo stesso Thiago Silva a confermare l’addio dal primo settembre: “Leonardo ha già parlato con la stampa – si legge su ‘Ouest-France.fr’ – Non volevo andarmene, ma la decisione è già stata presa, la rispetto e la rispetterò fino alla fine”. E’ il portale dedicato calciomercato.it a riportare queste parole. Lo stesso aggiunge che er il futuro di Thiago restano dunque vive le piste che potrebbero portarlo in Italia e in Inghilterra. Attenzione dunque alla Fiorentina ma soprattutto all’Everton di Carlo Ancelotti.

