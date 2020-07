Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, c’è anche il Paris Saint-Germain di Leonardo sulle tracce di David Carmo (SCHEDA). Il club parigino, dopo la partenza di Tanguy Kouassi, cerca un’alternativa giovane in rosa, oltre ad aver ripreso contatti per sondare la disponibilità di Thiago Silva ad andare avanti ancora per una stagione. Ci sarebbe stato un contatti per il centrale del Braga che in Italia piace concretamente anche a Milan e Fiorentina.