Commisso in passivo di 40 milioni in 4 anni: la mission della società è chiara

Di fatto la filosofia che animerà la nuova sessione delle trattative non si discosta da quella che ha sempre guidato il club viola. Difficile dar torto a Rocco Commisso, che sottolinea come sia impossibile spendere 100 milioni per acquistare un giocatore, non fatturandone 400. Il coinvolgimento del presidente viola è elevatissimo se si contano tutte le spese extra-campo, comprese quelle sempre crescenti per il Viola Park, ancora non arrivato al fatidico taglio del nastro. L'ultimo esercizio, spiega La Nazione, dovrebbe essere in perdita di 46 milioni, cifra in parte coperta dalle liquidità immesse da Mediacom ogni anno. Da quando c'è la nuova proprietà, il saldo totale è intorno ai 40 milioni di euro di negativo. Questo senza mai perdere di vista l'obiettivo di migliorare ogni anno, ma per ribadire come le risorse siano frutto di uno sforzo economico della proprietà. La missione è questa: salire un gradino alla volta rimanendo entro i parametri aziendali.