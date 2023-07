Commisso in Italia nella seconda metà di agosto: vuole essere a Genova il 19

La Nazione scrive del ritorno del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dall'America: ripartito dopo la sfortunata notte di Praga, è sempre rimasto in contatto telefonico con i dirigenti, e adesso è tempo di fare ritorno in Italia per stare al fianco della squadra con l'obiettivo di non perdersi l'esordio in campionato in casa del neopromosso Genoa di Alberto Gilardino. Ce la farà? Se non sarà a Marassi, sarà comunque a Firenze nella seconda metà del mese che comincia domani. Anche perché sarà necessario prendere in mano le redini dei rapporti con il Comune sull'annosa questione Franchi.