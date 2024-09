Commisso: “Ho speso più di tutti qui a Firenze. Non dimenticate dove eravamo”

Eppure, c'è chi ancora oggi se la prende con lui: "Con i tifosi credo sia ok, poi dipende se si vince o se si perde. Io sono stato ad Atene con loro l’anno scorso, a Praga due anni fa, sono sempre vicino a loro e loro sono sempre vicini alla squadra. Ho visto un rispetto incredibile, ma non vuol dire che tutti sono dalla stessa parte, perché se le cose non vanno bene c’è chi si arrabbia e se la prende con me". Arriva anche un "mea culpa" generale da parte di Commisso, ma l'impegno non è mai mancato: "Io so che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in questi anni per riportare la Fiorentina più in alto possibile. Abbiamo sbagliato qualcosa, ok, ma non dimentichiamo che ho preso una squadra sull’orlo della retrocessione. Si può arrivare più in alto? Spero di sì, l’obiettivo è migliorare sempre, anno dopo anno".