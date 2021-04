“Commisso ha deluso, verranno giorni migliori per questa Fiorentina?”

L'analisi di Sandro Picchi dopo la sconfitta col Sassuolo, sulle colonne del Corriere Fiorentino: la Fiorentina di Commisso può salvarsi?

Può salvarsi una squadra che ha subito 54 gol e perde con preoccupante regolarità?. La risposta è rimandata, tra le certezze ci sono la debolezza della Fiorentina e il necessario cambio di passo per salvarsi. È bastato che De Zerbi inserisse Berardi per capovolgere il risultato a favore dei neroverdi. Il suo giocatore migliore che ha cambiato la storia della partita, "penosa per i viola". Se la Fiorentina continua "a non giocare", avrà vita dura. Il calendario è piuttosto ostico e già martedì è in programma la trasferta a Verona, prima che al Franchi arrivi la Juventus, domenica prossima.

Il difensivista Iachini ondeggia tra un gioco modesto e una retroguardia folta, di uomini e di gol subiti. Cinque giocatori non sono bastati ad irrobustire la difesa e l'arma del contropiede viene vanificata dai gol che piovono nella porta viola. Non c’è nulla di promettente in questa Fiorentina, al netto di un primo positivo. La squadra si è sgonfiata mentre il Sassuolo, che nel primo tempo era lento e prevedibile, si è gonfiato.La triste verità è che non ci sono segnali di progresso, continuando così è più probabile una marcia indietro.Per cambiare passo la Fiorentina dovrà cambiare allenatore, richiamando Prandelli, o c’è ancora spazio per Iachini e il suo calcio prudente, ma anche perdente?La responsabilità non è tutta sua, ma coinvolge anche i giocatori e la dirigenza. Commisso e i suoi collaboratori per ora hanno deluso, come la squadra. Verranno giorni migliori?