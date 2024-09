Commisso: “Fiorentina? Adesso tocca a Palladino. Sì, abbiamo parlato con Sarri”

Commisso: "Daniele Pradè ha fatto un grandissimo lavoro per creare la squadra e ora tocca a Palladino fare un grandissimo lavoro per portarla dove si merita di stare"

Ok il passato, ma anche il presente è importante. E allora, Rocco Commisso sempre al Corriere Fiorentino, ha commentato la Fiorentina di Palladino e il lavoro della sua dirigenza: "Speriamo bene, abbiamo cambiato undici giocatori. Daniele Pradè ha fatto un grandissimo lavoro per creare la squadra e ora tocca a Palladino fare un grandissimo lavoro per portarla dove si merita di stare. Ne abbiamo le possibilità, basta vedere che cosa sta accadendo con Torino, Udinese ed Empoli in cima alla classifica".