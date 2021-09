Commisso e l’ispirazione di seguire il tanto amato “modello Atalanta”

Commisso ispira la sua Fiorentina al modello Atalanta. Sabato partita per raggiungere un nuovo standard e passare allo step successivo

Come scrive la Repubblica, in sette anni la gestione Percassi fece emergere la squadra appena retrocessa in B. Così Rocco Commisso guarda a quell'esperienza per la sua Fiorentina firmata Vincenzo Italiano. Adesso sono alcuni anni ormai che l'Atalanta è al tavolo delle sette sorelle, quello in cui la Fiorentina per passato, risultati e peso specifico nel calcio italiano, ci dovrebbe stare sempre, al di là dei contesti.

Commisso oltre all'euforia iniziale, ha sempre parlato di una crescita step by step. Tradotto in queste annate, dove la Fiorentina ha sempre lottato per salvarsi, sembra essere arrivato il momento del passo in avanti, per tornare grandi. Mai sentito dire Europa dalla dirigenza gigliata, quella chissà dall'anno prossimo con basi solide, trattenendo i talenti e come insegnato se venduti, sostituiti con giocatori degni altrettanto forti. Sabato i due si affronteranno, dopo un'estate calda in cui i rapporti sono ai minimi termini (vedi l'affare Zappacosta). Adesso la parola passa al campo, la Fiorentina non vince a Bergamo dalla stagione 2015-2016, dove con Sousa l'Europa era l'obiettivo fisso e non il massimo da poter raggiungere. La strada per raggiungere un certo standard potrebbe partire proprio dalla partita di sabato. Magari con l'idea che tra qualche anno l'obiettivo per le altre squadre, è quello di seguire il modello Fiorentina di Rocco Commisso.