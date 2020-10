Il mood di Rocco Commisso, per dirla con un termine anglofono, è cambiato rispetto ad un anno fa. Lo scrive La Nazione, che nota lampi di rabbia negli sguardi del presidente viola. Niente fraintendimenti: l’animo amichevole e aperto a tutti di Rocco non è cambiato, ma il suo modo di porsi all’esterno sì. I fiorentini diventano diffidenti in un batter d’occhio, il patron non è stupido e non vuole investire tanto per fare. Due promessi sposi permalosi che vogliono far funzionare questa unione. Firenze deve molto a Commisso, Commisso deve molto a Firenze. E la sua versione rock, riflessiva sugli obiettivi, non dispiace, ma mette alla prova l’adattabilità dei tifosi alle due velocità (fast sulle infrastrutture, slow sulla squadra). Rocco non ha digerito alcune critiche, giudicate prive di fondamento, ma è una caratteristica intrinseca del mondo del pallone. Un esempio? Hanno contestato il presidente del Real Madrid (13 Champions) per un’annata storta…

LE PAROLE DEL PRESIDENTE SU CHIESA E SULLO SCUDETTO