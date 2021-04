Commisso e la telefonata alla squadra. Ora il ritorno in Italia: agenda fitta

Anche il presidente Viola Rocco Commisso scende in campo per supportare la sua Fiorentina. Il numero uno Viola ha telefonato nella giornata di ieri ai calciatori per ribadire la vicinanza della proprietà alla squadra. Lo racconta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il presidente, scrive il quotidiano, ha rimarcato come la Fiorentina sia una famiglia unita e con intenti comuni. Rocco Commisso, inoltre, farà rientro in Italia immediatamente dopo Pasqua e la sua agenda sarà fittissima di impegni. Tanta carne al fuoco per l’italo-americano fra allenamenti da seguire, la questione stadio e quella del Viola Park con il ricorso di Italia Nostra.