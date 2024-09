Commisso e il “Patto della bistecca”: la Fiorentina punta sul gruppo

Negli anni novanta, il "patto della bistecca" univa grandi nomi come Batistuta, Rui Costa e Ranieri attorno a un tavolo per sostenere la Fiorentina nei momenti difficili. Oggi, un'iniziativa simile, chiamata "patto dell'asado", ha avuto luogo al Viola Park dopo l'allenamento della squadra, con protagonisti gli argentini Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran, insieme ad altri giocatori meno integrati, come Infantino e Matias Moreno. Questo momento di condivisione ha servito a rafforzare i legami tra i membri del team.