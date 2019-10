La Nazione dedica ampio spazio alla questione-stadio. Il quotidiano accende i riflettori sull’incontro previsto fra il sindaco Nardella e Rocco Commisso in programma al rientro del tycoon dall’America, il 25 ottobre: non è presto per tracciare la linea filosofica del progetto. C’è la volontà di costruire uno stadio con una manciata di posti in più di quello della Juve, giusto per dare uno smacco ai rivali, ma l’importante è tirar su un vero e proprio gioiello; senza dimenticare la tradizione, perché Firenze dovrà essere rappresentata come lo è dal Franchi. Una sintesi tra passato glorioso e alta tecnologia.

Il nuovo stadio dovrà ospitare anche manifestazioni ed eventi spettacolari, costerà fra i 150 e i 200 milioni, ma per Commisso i soldi non sono un problema. Nemmeno quelli per acquistare l’area dove costruire, che verrà messa a bando a gennaio: 20-25 milioni, i quali a loro volta verranno reinvestiti dal Comune per il trasferimento e i lavori della nuova Mercafir. 23 ettari tutti per la Fiorentina, tutti per Rocco e i tifosi: il progetto è partito.

