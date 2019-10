A margine della Columbus Day Parade, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport: “Mi hanno detto che siamo la prima squadra italiana ad avere un carro alla Columbus Day Parade. Siamo andati a Times Squadre, alla 5th Avenue, alla Statua della Libertà, infine qui. Da Firenze sono arrivate buone notizie sullo stadio proprio nei giorni di Colombo, molto bello. L’intenzione è costruire il nuovo stadio dentro i confini del comune di Firenze. Gli investimenti vanno fatti subito, l’Italia ne ha bisogno e sono qui per questo. Il 25 ottobre sarò a Firenze. Chiesa? Mi hanno detto che il mio ragazzo sta bene.

Tempi per il nuovo stadio? Fosse per me lo faccio domani. Le intenzioni, la volontà e i soldi ci sono. Massimo quattro anni ce la facciamo. È importante per l’Italia lasciare investire chi vuole fare, la politica deve spianare il terreno per rendere più bello il nostro paese. Ribery? Me lo godo, è un bravissimo ragazzo con una bellissima famiglia. Obiettivo? Pensiamo giorno dopo giorno, piedi per terra e testa al Brescia. Champions? Ma lasciamo stare (ride, ndr). Il destino era che tornassi a Firenze e i fiorentini mi hanno accettato al 100%, li ringrazio e gli voglio bene. Farò tutto quello che posso per aiutare Firenze e la Fiorentina“. E IL TIFOSO VIVIANO NON CI CREDE: “SEMBRANO I TEMPI DI CECCHI GORI”