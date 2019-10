Viviano non ci crede: “Fiorentina, troppo bello per essere vero. Montella pareva bollito e invece…”

“Come vedo la Fiorentina? Mi tocco, sembra tutto perfetto per essere vero. Il presidente ha portato un entusiasmo incredibile, sembra di essere ai tempi di Cecchi Gori”. Così parla Emiliano Viviano, tifoso viola doc, intervistato da Libero. “Montella? È un tecnico che se assecondato porta risultati: 7 anni fa a Firenze ha fatto i miracoli. Al Milan si è dovuto adattare, ma ne è uscito fin troppo male mediaticamente: pareva l’ultimo dei bolliti, ma in Italia è stato un innovatore per gioco e allenamento” ha aggiunto. Il portiere si sta allenando con la Primavera della Samp in attesa di accasarsi altrove a gennaio. “Andrò dove so di poter dare una mano, magari anche da secondo. Il mio desiderio sarebbe poi chiudere la carriera al Brescia tra qualche anno”. E LJAJIC STRIZZA L’OCCHIO PER UN RITORNO IN VIOLA