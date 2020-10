Commisso e il Franchi, Firenze divisa: da “non può fare come Attila” a “con i suoi soldi…”

Dopo l’intervista di ieri a La Nazione (LEGGI QUI) sul quotidiano arrivano le reazioni alle parole di Rocco Commisso. Firenze – come sempre – si divide, le parole della gente lo confermano: si va dal “qui qualcuno vuole guadagnare coi suoi soldi” a “Rocco deve avere rispetto per Firenze e per i suoi monumenti”. Il dibattito sul Franchi dunque, è aperto tra chi si lamenta dell’immobilismo politico italiano a chi invece pensa che la città abbia altre priorità che non lo stadio. E sul demolire il Franchi “Quello mai – dice una signora -. In Italia, da sempre e per fortuna, si fa restauro conservativo”, oppure “non è Attila, però bisogna rispettare la storia”. Ma c’è anche chi appoggia al 100% le esigenze del numero uno viola e chi considera questa una grandissima occasione da non sprecare, perché “siccome i soldi sono i suoi, nessuno deve metterci bocca. È lui che deve decidere”. Insomma, il dibattito tra Guelfi e Ghibellini va avanti…