Commisso e i suoi grattacapi. Dal post Italiano al nuovo dirigente, quanti dilemmi

La Nazione tratta il tema del ritorno a Firenze di Rocco Clmmisso. Il presidente viola dopo essersi goduto la vittoria di ieri adesso deve riempire la sua agenda. Per lui ci sarà molto da fare in questi giorni. In primis la questione allenatore, doe andrà individuato un sostituto di Italiano. Poi la questione societaria, con Pradè che necessita di un braccio destro, sia sportivo che per questioni infrastrutturali. In molti si chiedono se Commisso parlerà pubblicamente. Dopo la morte di Barone il club ha tenuto un profilo molto basso a livello comunicativo. L'unico che può rompere questa empasse è proprio il presidente viola. Difficile fare previsioni su quanto rimarrà in Italia. Il patron potrebbe tentare di proporre a Italiano un altro anno a Firenze, ipotesi assai remota. Il nome di Aquilani è in pole