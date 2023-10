Commisso e i giovani: un progetto che fa bene alla Fiorentina e al calcio

Una Fiorentina che lascia spazio ai giovani. In estate la Viola ha investito, spendendo anche parecchio per alcune figure, su Beltran, Infantino, Parisi e Christensen. E i campioncini della rosa sono mediamente giovani. Nico Gonzalez, per dire, ha soltanto 25 anni. E quando è stato preso, diventando l’acquisto più costoso della storia, ne aveva 23. Dodò ne ha 24, Ikone e Brekalo 25. La Fiorentina è una società proiettata nel futuro che però sta già raccogliendo ottimi risultati. Adesso guarda la rivale del momento dall’alto della zona Champions, terreno che negli ultimi anni era più di “proprietà” della Lazio che invece in questo campionato deve rincorrere. In prospettiva la giovinezza sarà decisiva, ma stasera conterà ancora la qualità. E anche i vecchietti della Lazio ne hanno tanta. Ci sarà da divertirsi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.