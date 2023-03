Commisso, due settimane e poi il ritorno: intanto Nardella vola a New York

La Nazione si sofferma sul caso stadio. La Fiorentina dovrà stare due anni lontana dallo stadio Franchi e per ora questa sembra essere l'unica certezza. Il Comune sottolinea come il club viola fosse già a conoscenza, dall'altra parte la Fiorentina rimane in silenzio. Intanto, il sindaco Nardella è andato a New York per partecipare all’iniziativa «Change the world model United Nations» e insieme a Joseph Commisso ha assistito a una partita di basket. Rocco Commisso ha da parte sua fatto lampeggiare su un cartellone elettronico un messaggio di benvenuto per il primo cittadino di Firenze. Sono iniziati i lavori di mediazione tra le parti perchè una soluzione va trovata al più presto. L’unica notizia è che Rocco Commisso tornerà a Firenze fra poco più di due settimane. Poi, il tema stadio, diventerà sempre più caldo.