Commisso-De Laurentiis, il feeling è sempre più forte: un rapporto idilliaco

La Nazione si sofferma su Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis. Tra i due c'è un ottimo rapporto e la vittoria dello scudetto da parte del Napoli dimostra ancora come il feeling tra le due società sia sempre più forte. Il patron viola ha rinnovato spesso i complimenti verso la squadra partenopea per tutte le battaglie combattute in Lega e per aver riportato nel Meridione lo scudetto. Ieri, Commisso ha fatto vista al santuario di Maradona portando foto e ricordi in onore del grande numero 10 azzurro. Il presidente della Fiorentina, dopo la trasferta di Salerno, è rimasto in Campania in vacanza per godersi qualche giorno di relax. Cosa che non succedeva da 10 anni.