Commisso contro Pallotta, stati d’animo opposti. L’incrocio negli USA

Uno ha la valigia disfatta da due anni e mezzo, stanco delle beghe per il nuovo stadio, che a Roma pare comunque vicino, e impaziente di vendere la società cercando di non rimetterci, come accadrebbe accettando l’offerta di 490 milioni di Friedkin. L’altro ha la valigia pronta e tornerà a Firenze non appena sarà possibile farlo: la gente lo adora, il centro sportivo di Bagno a Ripoli ha ripreso la sua marcia verso l’inizio dei lavori e solo la questione legata al nuovo stadio può togliergli il sorriso. Facile intuire che il primo è James Pallotta e il secondo è Rocco Commisso, presidenti di Roma e Fiorentina, probabilmente all’ultima sfida come tali, vista la situazione di Pallotta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

UN’ALTRA SFIDA NELLA SFIDA: ZANIOLO E CHIESA I GOLDEN BOYS DI STASERA