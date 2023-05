Commisso: “Conosco e rispetto la storia del Torino”

In questi anni non sono mancate le polemiche fra Torino e Fiorentina senza però mai incrinare il rapporto fra le due tifoserie che sono gemellate d tantissimi anni. Ieri dopo la rifinitura al centro sportivo, Rocco Commisso, che non sarà a Torino ha precisato che "Non ho niente contro il Torino la sua squadra e i suoi tifosi. conosco e rispetto la loro storia. Sono stato a Superga e ho pregato per quanto accaduto al Grande Torino". Così si legge oggi sul quotidiano La Repubblica.