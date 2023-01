Commisso-Cairo, altro che gemellaggio: dal mercato agli strascichi giudiziari

La Nazione si sofferma sul rapporto tra Commisso e Cairo, i due presidenti che si sfideranno due volte nel giro di dieci giorni. Tra loro non è nato un buon feeling fin da subito, quando il patron Granata fece infuriare l'italoamericano per alcuni articoli comparsi sul suo giornale. Il tutto poi è sfociato in Lega, dove lo scontro per l'ingresso dei fondi d'investimento è stato totale: Torino favorevole, Fiorentina no. Infine arriva il mercato. Il continuo rifiuto per Amrabat, cercato da Juric. Oppure la mancata concretizzazione degli affari Belotti e Milikovic-Savic. Ultimo in ordine cronologico riguarda Rolando Mandragora, che la Fiorentina "fregò" al Torino quest'estate.