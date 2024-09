Commisso: “Barone era bravo a parlare, non io. Ferrari sta crescendo bene”

Rocco Commisso, parlando al Corriere Fiorentino, ha parlato anche della sua battaglia contro i procuratori e leggi del calcio italiano. Purtroppo, non sta andando come dovrebbe: "La Fifa e l’Uefa mi avevano promesso che si sarebbero mosse, ma non ho sentito più nulla. Così come sul tema trasparenza: nessun passo avanti. Se vuoi fare affari devi accettare queste situazioni".

Parlando del compianto Joe Barone, Commisso rivela un piano dell'ex direttore generale viola per cercare di aiutare un calcio, a dire del presidente viola, sempre più malato: "Questo era uno dei lavori del povero Joe Barone, che non è con noi oggi. Lui ha cercato di unire tutte queste società per migliorare la situazione ma non si è arrivati a nessun punto. Io, dico la verità, non mi sono messo a fare nulla. Ogni tanto parlo, ma non spesso, con le proprietà straniere. Joe era bravo in questo, e mi manca molto. Ora tocca ad Alessandro Ferrari sostituirlo: sta crescendo bene". (L'INTERVISTA COMPLETA LA TROVARE SUL CORRIERE FIORENTINO)