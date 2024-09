La Fiorentina si affida ad Albert Gudmundsson. Il numero 10 viola ha avuto un impatto devastante con la sua nuova maglia, sottolinea la Gazzetta dello sport e per questo motivo Raffaele Palladino spera nel ripetersi del campione islandese contro l'Empoli , dove la vittoria manca dal 2016.

Mentre la Fiorentina ha vinto la prima solo domenica, al Franchi contro la Lazio, Palladino cerca la svolta per dare continuità. Gudmundsson è stato decisivo per i tre punti conquistati contro Baroni e la speranza di Firenze, che già sogna paragonandolo ad Antognoni, Rui Costa o Hamrin, è quella di poter rivedere un giocatore decisivo come lo è stato domenica scorsa. E questa volta dal primo minuto.