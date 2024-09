Commisso ai tifosi: “Sostenete la Fiorentina e lasciatemi fare il presidente”

"Il tifoso in generale, di qualsiasi squadra, vive tutto con estrema passione, fatica a volte ad avere una visione di insieme, a valutare con lucidità e serenità un ciclo nella sua ampiezza". Così Rocco Commisso si rivolge ai tifosi della Fiorentina . Il Presidente della Fiorentina manda un messaggio chiaro alla propria tifoseria: "A loro chiedo di restare sempre vicino alla squadra e alla società, di tifare i colori viola ma di lasciar fare a me il presidente, prendendo col mio staff le scelte migliori per il club".

Alle pagine della Gazzetta dello Sport, Commisso detta l'obiettivo della sua Fiorentina: "Il mio obiettivo è far crescere la Fiorentina, mantenendola sana. Non la lascerò mai in cattive acque". Poi ricorda quella sera ad Atene: "Abbiamo tifosi fantastici, prima della finale di Conference ad Atene sono andato a salutarli e mi hanno commosso: avevo brividi e lacrime. Non siamo riusciti a farli gioire alla fine, ma ci riproveremo".