Commisso/2: “Amrabat ci ha rovinato, servirà. Impariamo da Atalanta, Juve e Lazio”. Sulla ripresa…

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato anche di Amrabat, acquistato a gennaio e disponibile dalla prossima stagione:

Perché l’ho voluto? Ci ha rovinato nella gara di Verona. Passaggi perfetti, sempre avanti e indietro e in controllo della partita. Un giocatore così servirà.

Per quanto riguarda l’eventuale ripresa del campionato, il patron dice di essere favorevole al 2 agosto come data di chiusura della stagione 2019-20. Se, però, si dovesse andare oltre, sarebbe un problema. La stagione 2020-21 non deve essere rovinata.

Chiusura sui “modelli” Juventus, Atalanta e Lazio: