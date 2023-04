Comincia l’attesa per la finale di Coppa Italia: “Tutti a Roma”

La Fiorentina comincia a guardare alla prossima finale di Coppa Italia e i tifosi non stanno nella pelle: "Tutti a Roma" il mantra in città verso il grande evento

Dopo i doverosi festeggiamenti per il raggiungimento della finale di Coppa Italia, i tifosi fiorentini ora non vedono l'ora di conquistare Roma e soprattutto di giocarsi un altro arrivo in fondo a una competizione europea, visto che in Conference resta da superare l'ostacolo Basilea. Come ricorda Repubblica, sono già giorni di preparativi per il grande esodo datato 24 maggio.

Tutti a Roma — Diventa e diventerà una sorta di mantra quello dedicato alla prossima partita dell'Olimpico, con i vari centri di coordinamento viola presi d'assalto per le informazioni sui biglietti. Naturalmente ancora non è possibile acquistare i tagliandi, ma si suppone che l'impianto della Capitale sia diviso a metà con circa 30.000 posti destinati ai sostenitori gigliati. La certezza arriverà nei prossimi giorni dopo l'espressione del Gos e dell'Osservatorio. Probabile che per loro siano destinate la Curva Sud e la tribuna Monte Mario. La prima fase sarà con prelazione, poi sarà la volta dei viola club e quindi la vendita libera.

A tinte viola — Come si legge, dopo il sorteggio di ieri mattina, saranno i viola la squadra ospitante e giocheranno con la prima maglia. Poi ci sarà tempo anche per pensare alla grande novità di quest'anno, la Supercoppa in Arabia Saudita. Il torneo allargato è in programma quest'anno dal 4 all'8 gennaio prossimi con format a finali a quattro con Inter, Napoli e la seconda classifica di A (oggi la Lazio) con ampio budget da 23 milioni da suddividere in parti non uguali in base a chi andrà avanti.