Come scenderà in campo la Puskas Akademia: ecco la probabile formazione

Le scelte di formazione della Puskas Akademia per la gara odierna contro la Fiorentina secondo i quotidiani oggi in edicola

Stasera alle 21 andrà in scena il ritorno dei playoff di Conference League tra Puskas Akademia e Fiorentina. Secondo i vari quotidiani usciti oggi la formazione ungherese scenderà in campo con in porta Pecsi. La difesa è formata da Maceiras, Golla, Stronati e Ormonde-Ottewill. A centrocampo tutti i quotidiani piazzano il trio composto da Favorov, Plsek e Nissila. In attacco l'unico certo è Nagy, per gli altri due posti sono in ballottaggio Soisalo-Levi e uno tra Szolnole, Colley o Puljic.