Columbus Day, un carro viola a New York. Che emozione per Commisso

Saranno emozioni vere nella giornata newyorkese di Rocco Commisso. Presente alla cena di gala per i festeggiamenti del Columbus Day, oggi il proprietario viola presenzierà insieme alla propria famiglia alla tradizionale parata in programma oggi per le vie di New York sempre per il Columbus Day, dove sfilerà anche un carro in onore della Fiorentina. Grand Marshall della parata sarà Massimo Ferragamo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.