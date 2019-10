Columbus Day, Commisso e Barone alla parata sulla Fifth Avenue: sarà rappresentata anche la Fiorentina

Sì, Rocco Commisso porta la Fiorentina negli Stati Uniti. Lunedì 14 ottobre, sulla Fifth Avenue, si terrà la parata che sfila ogni anno in occasione del Columbus Day. Si tratta della ricorrenza che celebra la memoria di Cristoforo Colombo, scopritore dell’America. L’evento si svolge il secondo lunedì di ottobre che quest’anno capita proprio 14. Come in passato, anche in questa edizione ci sarà anche Rocco Commisso che negli anni passati si è unito a tanti italoamericani per la sfilata. Al suo fianco anche Joe Barone che nelle prossime ore sarà negli Stati Uniti. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, in qualche modo (potrebbe essere un carro) sarà rappresentata anche la Fiorentina.

L’evento coinvolge ogni anno oltre 30.000 persone, partecipano alla festa anche carri e i Marines. Molti turisti arrivano dall’estero per seguire la festa che, per la prima volta, vedrà una presenza anche della Fiorentina. Una scelta di Commisso che, ancora una volta, ci tiene a legare le sue città. Il giorno dopo l’evento, martedì 15 ottobre o al massimo l’indomani, Barone e Commisso faranno ritorno a Firenze insieme. E non da escludere che in una serata fiorentina incontrino a cena i rappresentanti della famiglia Guicciardini che, nella giornata di ieri, hanno ceduto a Commisso i terreni di Bagno a Ripoli per la realizzazione del centro sportivo viola.