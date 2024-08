Tre mesi fa, Raffaele Palladino, allora allenatore del Monza, aveva dichiarato che Andrea Colpani era pronto per il grande salto. Palladino, che ha saputo valorizzare al meglio il giovane talento bresciano, ha contattato personalmente Colpani per portarlo a Firenze, e il giocatore ha accettato con entusiasmo, nonostante l'interesse di altri club.

Colpani, presentato ieri in conferenza stampa, ha espresso la sua determinazione a migliorare i numeri della scorsa stagione e a diventare un giocatore importante per la Fiorentina, sia in campionato che in Europa.