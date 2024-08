Colpani scalpita: oggi i numeri di maglia e l’avversaria di Conference

Non sarà facile capire se Gonzalez potrà o meno guadagnarsi la convocazione per la prima trasferta della nuova stagione a Parma. Sulla carta l’argentino da inizio settimana – pur continuando parzialmente a seguire un iter personalizzato – ha iniziato a far parte a tutti gli effetti del gruppo della prima squadra e si sta allenando assieme ai suoi compagni al Viola Park. Eppure, come scrive La Nazione, ci sono due variabili che devono essere risolte prima di poter accendere la luce verde al semaforo: intanto la cortina di voci di mercato che, nonostante la presa di posizione di Rocco Commisso dall’America, continuano a riguardare l’attaccante (il giocatore ha fatto esplicita richiesta di essere ceduto e Palladino potrebbe anche aver poco piacere ad aggregare alla squadra un giocatore poco concentrato sull’appuntamento del Tardini) e poi uno stato di forma che ancora non sembra essere quello dei giorni migliori. L’argentino, assieme al connazionale Beltran, è stato l’ultimo tesserato a fare ritorno a Firenze dopo le vacanze ma a differenza dell’ex River, che ha giocato con la Nazionale olimpica per tutto luglio, si è presentato in condizioni fisiche non esaltanti. Al punto che mentre il numero 9 è stato testato in campo sia col Grosseto che con il Friburgo, Nico ha finito per rimanere ai margini.