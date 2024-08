Colpani scalda i motori: oggi la prima in campo con il Montpellier

Andrea Colpani può fare il suo esordio oggi in maglia viola nel test contro il Montpellier. Il centrocampista scalpita e scalda i motori

La Fiorentina mette benzina nel motore in vista di un campionato ormai alle porte. Stasera contro il Montpellier è in programma la sesta amichevole del pre-campionato, nella speranza di vedere anche qualche buon risultato oltre alla prova in campo a meno di due settimane dallo start.