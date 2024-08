Colpani, Gudmundsson e Kean per risolvere il problema del gol

La società viola però, sembra aver già mosso i primi passi per risolvere il problema. In primis l'arrivo di Moise Kean, giocatore che deve tornare sui livelli di qualche anno fa, e che presentava la media di un gol ogni 138'. Dopodiché Colpani che, proprio al servizio di Raffele Palladino, ha terminato la stagione da miglior marcatore del Monza con 8 reti. Il prossimo colpo per risolvere i problemi di gol è Albert Gudmundsson, sempre più vicino a vestire la maglia viola. L'islandese con 14 reti nella scorsa stagione, si è piazzato al quinto posto della classifica marcatori della Serie A. Infine potremmo aggiungere anche le 7 reti siglate da Tessmann con la maglia del Venezia