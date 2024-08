Durante la prima amichevole a Grosseto, ha giocato come perno della trequarti, collegando centrocampo e attacco e segnando un gol. Colpani, ancora in fase di recupero della forma migliore, sta integrandosi bene con i nuovi compagni grazie agli allenamenti intensivi al Viola Park. Palladino, fiducioso nel suo pupillo, ha fissato per lui l'obiettivo di raggiungere la doppia cifra di gol in stagione.