Colpani accende la luce. E Fortini stupisce tutta la Fiorentina

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria agevole contro il Grosseto, squadra di Serie D, schierando una formazione sperimentale. Molti titolari sono rimasti al Viola Park, mentre Palladino ha scelto di far giocare coloro che avevano saltato l'amichevole precedente contro il Montpellier. In particolare, ha fatto il suo debutto Andrea Colpani, che si è distinto per la sua abilità nel creare gioco e ha segnato un gol facile a porta vuota.