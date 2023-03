Colonia viola nelle Under azzurre: il futuro è di Pierozzi e compagni

"In Under 21 si è messo in luce Niccolò Pierozzi. Ottimo campionato alla Reggina, eccellente parentesi in Nazionale (buonissimo primo tempo contro la Serbia). Il suo destino è chiaro: il prossimo anno sarà il vice Dodò a disposizione di Italiano. Anche l’Under 19 parla viola. Detto di Kayode, colonna a destra nella difesa di Bollini, del gruppo fa parte anche Amatucci, faro del centrocampo di Aquilani ma rimasto in panchina contro Germania e Slovenia. In Under 18 c’è Pietro Comuzzo, classe 2005 al quale Aquilani sta dando sempre più spazio in Primavera al centro della difesa. Ha una qualità rara: sa impostare il gioco da dietro. L’Under 17 è nelle mani di Martinelli e di capitan Sadotti, due colonne della squadra che volerà in Ungheria per l’Europeo. Infine l’Under 16, dove la porta è di Vannucchi. Convocati con lui anche il centrocampista Pisani e l’attaccante Maiorana.