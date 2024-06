Colloquio Palladino-Pradè: le richieste dell’ex Monza sul mercato

Dai confronti tra Palladino e il responsabile dell’area tecnica (a proposito, in questi giorni si è visto in città in compagnia di Pradè anche il nuovo d.t. Roberto Goretti) è venuta fuori una lista di giocatori potenzialmente titolari che dovranno arrivare comunque. In sintesi: due centrocampisti centrali e, va da sé, il centravanti. Sono questi tre i ruoli da coprire ed è su questi quindi che i viola stanno concentrando le principali attenzioni. Del resto, per partire dai due mediani, non ci voleva molto a immaginare che in quella zona si dovesse intervenire con forza.