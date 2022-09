Col Verona serve risposta vera, ma chi gioca? Le condizioni di Gonzalez

Battuta e bastonata, la Fiorentina si lecca le ferite e guarda all'ultimo impegno prima della sosta, la gara casalinga contro il Verona nel weekend. In difesa i problemi maggiori: Igor squalificato, Milenkovic infortunato, Quarta da valutare dopo il k.o. di ieri nel riscaldamento. Giocherà Ranieri, in cerca di riscatto dopo gli errori (in avanti e in difesa) contro il Riga. Ai box anche Gonzalez, sul quale è attesa una decisione da parte dello staff: rischiarlo col Verona per cercare una reazione o prendere la via della prudenza per riaverlo al top dopo la sosta? Intanto il ct dell'Argentina ha rinunciato sia a lui sia a Quarta per i prossimi impegni della Nazionale. Out ancora a lungo il brasiliano Dodò. Lo scrive Il Tirreno.