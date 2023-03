Col Sivasspor per scacciare i fantasmi di Istanbul: rimane un difettuccio

Rispetto alla prima parte di stagione, è una Fiorentina diversa: più cinica, più veloce, più forte; eppure, nella gara d'andata contro il Sivasspor è riemerso il vecchio difetto di non concretizzare abbastanza per quanto viene creato. E' questa la chiave scelta da La Gazzetta dello Sport per analizzare il confronto di domani tra i viola e i padroni di casa del Sivasspor, orfano del miglior giocatore Gradel, colpevole di una manata a Quarta che gli è costata il rosso a Firenze. Italiano vorrà gestire al meglio il suo vantaggio, ma come ha imparato a Istanbul, il tifo in Turchia è caldissimo e il 3-0 rimediato in casa del Basaksehir dovrà essere ben scolpito nelle teste dei giocatori affinché non si verifichi un altro blackout.