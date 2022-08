Col Qatar primo campanello d’allarme. E Jovic è in evidente ritardo

L'amichevole fra Fiorentina e Qatar ha fatto già drizzare le antenne ad alcuni addetti ai lavori. La Viola, dopo la sconfitta col Galatasaray, non riesce a schiodarsi dallo 0-0 contro la selezione qatariota. Un primo campanello d'allarme a pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione. In primis, sul banco degli imputati c'è finita la solita mancanza di lucidità della squadre che, come ormai da diversi mesi, non riesce a concretizzare le occasioni create.

Luka Jovic è apparso, su tutti, in evidente ritardo di condizione atletica. Il serbo è a secco dal 22 luglio, match amichevole contro il Trento. Un saliscendi che in casa viola tutti avevano previsto, Italiano per primo, ma che adesso diventa vitale tamponare il prima possibile, visto che all’esordio in campionato mancano dieci giorni e che il successivo spareggio europeo non ammetterà sbavature, contando che tanto gli olandesi quanto i serbi arriveranno alla doppia sfida con la Fiorentina più avanti nella preparazione. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport