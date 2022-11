Col nuovo modulo è tornato il gol: ora Barak e Cabral ridono

"Son tornati i gol". La Gazzetta dello Sport celebra la ritrovata vena realizzativa della Fiorentina, che ha segnato 16 gol nelle ultime 6 gare, quasi 3 di media. Il motivo? Italiano si è scostato dal suo dogma e sta giocando spesso con un 4-2-3-1 che diventa anche 4-2-4 in caso di bisogno. Ne beneficia la quasi totalità degli elementi, ma soprattutto Barak e Cabral, adesso in ruoli per loro più naturali. Per il brasiliano 3 gol in 4 gare. E Jovic sta mostrando un po' della sua qualità. Così i viola possono ambire a posizioni più nobili.