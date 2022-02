Code infinite per i biglietti contro la Juve. I tifosi in coro: “Ne vale la pena”

Il popolo viola sta accorrendo in massa alle rivendite per acquistare i tagliandi per la semifinale di Coppa Italia del 2 marzo

Febbre da Coppa Italia e da grande occasione, che sale con il passare dei giorni e sale sempre di più, con le gradinate del Franchi pronte a vestirsi a festa dopo fin troppo tempo. Nell’edizione odierna de La Nazione leggiamo di come la partita di mercoledì stia trascinando con sé un’attesa che da anni non si viveva nella città viola. Un mix esplosivo (alimentato dal ritorno di Vlahovic) che ha riversato i fiorentini fuori dalle biglietterie, in ansia a caccia di un tagliando, sia in quelle virtuali che quelle tradizionali. E se da anni non si vedevano grandi file fuori dalle biglietterie, complice anche la pandemia che ha tenuto gli stadi chiusi, la grande occasione ha riacceso gli animi dei fiorentini, che hanno letteralmente invaso i marciapiedi davanti ai punti vendita autorizzati.

Lo stesso quotidiano raccoglie anche i commenti dei tifosi viola in coda alla caccia di un biglietto. C’è chi è arrivato alle 7 di mattina (ben due ore prima dell’inizio della vendita) per prendere i biglietti per sé e il suo nipotino e nonostante questo ha trovato persone in fila davanti a lui. O addirittura, chi si è fatto 70km in moto per rincorrere alla disperata un biglietto, dopo che la vendita online non era andata come sperato. “E’ una partita troppo importate”, “E’ una sfida che non puoi saltare per niente al mondo”e ancora "E' la partita dell'anno, giusto essere qui". Insomma il conto alla rovescia per Fiorentina-Juventus si fa sempre più incandescente.