Verso la Juve: la Fiorentina annuncia una novità nella vendita dei biglietti

Nuove modalità d'acquisto per l'attesissima gara contro la Juventus

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato una novità riguardo le fasi di vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus in programma mercoledì. In particolare, dal 28 febbraio inizierà la terza e ultima fase per acquistare i biglietti. E, in questa, i residenti del comune di Firenze potranno acquistare il tagliando (nei settori locali) anche senza essere in possesso della tessera del tifoso. Di seguito tutti i dettagli: