Coccolare i talenti con il Viola Park: Fiorentina, il piano è chiaro

La Nazione si sofferma su tutti i talenti del settore giovanile della Fiorentina che si trovano alle spalle della Primavera, ma che avranno un futuro splendente. L'obiettivo è sfruttare anche la modernità del Viola Park per far crescere i propri talenti per poi goderseli in futuro. Ragazzi al momento meno conosciuti dei vari Martinelli, Amatucci, Kayodè, Distefano e compagni, ma accomunati a loro dallo stesso talento. Occhio dunque ad elementi come Saltalamacchia ed Elia, ma anche a bomber Braschi ed al talentuoso Tommaso Rubino, due che i tifosi della Fiorentina cominceranno a conoscere presto. Fra i più giovani c’è già il conosciuto Vannucchi, spesso aggregato alla prima squadra come terzo portiere quando Martinelli è impegnato in Primavera. Insieme al suo conviene segnarsi i nomi del centrocampista Bonanno, dell’esterno Fortini e di Giorgio Puzzoli, altro esterno che parte da destra e che vede la porta come pochi. L’attaccante Maiorana è un altro nel giro delle nazionali giovanili azzurre. E poi ancora Turnone, Batignani, Pisani e Angiolini. Tutti nomi interessanti, come quello di Alessandro Perrotti, centrocampista classe 2008 dell’Under 15. Uno che nel Viola Park si allenerà diversi anni.