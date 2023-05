Club, feste e bandiere: ecco la Svizzera che tifa Fiorentina

Più di duemila tifosi viola a Basilea, ma non tutti provengono da Firenze. Le testimonianze

Vigilia di Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League. Allo stadio ci saranno duemila tifosi viola, ma non tutti provengono da Firenze. Su Repubblica troviamo le parole di Alessandro Allodoli del Viola Club Impronta Viola Locarnese : "Il nostro violaclub è stato fondato nel 1998 da un gruppo di irriducibili che già negli anni ’ 60 tifava Fiorentina. Nel tempo siamo diventati con 130 soci il viola club più numeroso fuori dalla Toscana. Molti svizzeri ci seguono per amicizia, trascinati dalla nostra passione".

Alex Madrigali, invece, è uno dei responsabili del Viola Club Ginevra: "Qui ci sono tanti juventini, milanisti e interisti — dice sorridendo — noi andiamo controcorrente, con orgoglio. La partita col Basilea sarà speciale perché noi tifiamo viola e anche Servette, la squadra di Ginevra in competizione con Basilea. La mia è una storia di famiglia: quando andavamo in ferie in Italia nostro zio, gran tifoso viola, ogni volta mi regalava delle bandiere della Fiorentina".