Clima pesante, ma gli ultrà non contesteranno la squadra (per ora)

Gli ultrà continueranno a sostenere la Fiorentina, ma a Torino non ci saranno per via del costo del biglietto

Repubblica Firenze si concentra sul clima che si è creato intorno alla Fiorentina in riferimento al "Fate ridere" intonato da diversi settori del Franchi (ma non i gruppi organizzati della Curva Fiesole) domenica dopo il ko col Bologna. In mezzo a un campionato che vede la Fiorentina attardata in classifica, l’idea della curva in questo momento - si legge - non è quella di arrivare alla dura contestazione. I gruppi organizzati sanno che la stagione è tutt’altro che compromessa, c’è la semifinale di coppa Italia che può regalare una storica finale e il cammino in Conference, che mancava da cinque anni, merita di essere seguito con il massimo tifo. A Braga saranno presenti tantissimi tifosi viola, mentre verrà disertata dagli ultras la trasferta di Torino di domenica: il costo del biglietto è alto, 50 euro più 4,5 di iva e per acquistare un tagliando è necessario sottoscriversi alla newsletter della Juventus.