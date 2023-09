Ranieri stava per assaporare la gioia di sentirsi eroe per una notte

"Non sono bastati alla Fiorentina i primi gol in viola di Luca Ranieri per iniziare con una vittoria il proprio girone di Conference di cui è stata finalista tre mesi fa. Mentre il centrale classe '99 stava assaporando la gioia di sentirsi eroe per una notte, capace di ripetere l'impresa di un certo Giorgio Chiellini, l'ultimo difensore italiano ad aver segnato una doppietta in una coppa europea (contro il Lech Poznan il 16 settembre 2010 in Europa League) ecco la doccia fredda: il Genk pareggia a cinque minuti dal termine, addirittura “rischia” di vincere quando - dopo un periodo di calo - intensifica l'assalto finale e nel recupero colpisce il palo con il neo entrato Arokodare. Così la gara, preceduta da tafferugli fra le tifoserie, finisce 2-2 tra brividi, l'ansia nel clan viola per il forte dolore all'addome accusato da Nico Gonzalez prima dell'intervallo e non pochi rimpianti. Perché la squadra di Italiano prima di essere rimontata ha avuto con Milenkovic e Nzola, subentrato a Beltran, due ghiotte occasioni per portarsi sul 3-1 e mettere sotto chiave un match che pareva sotto controllo. Pure quando, nel primo tempo, il Genk aveva risposto con Zeqiri al colpo di testa vincente di Ranieri prima che lo stesso difensore, una sola rete (in 155 gare) prima di ieri, riuscisse a concedere il bis. Deluso anche Italiano e non potrebbe essere altrimenti: «Peccato, durante l’intervallo ci eravamo detti che questa partita l’avremmo chiusa facilmente, in certi momenti potevamo fare meglio sia in area avversaria sia nella nostra, dobbiamo crescere. Comunque il Genk è una buona squadra e il pareggio può starci."