Ciullini, preparatore atletico: “Vi spiego la preparazione viola”

La Nazione ha intervistato Alessandro Ciullini , noto preparatore atletico. "Penso che lo staff abbia individuato come primo obiettivo quello di passare il turno in Conference. Io come preparatore cercherei di avere brillantezza fin dalle prime partite ufficiali". Così il noto preparatore parla della preparazione viola, avvantaggiata dallo staff, composto da molti individui. Inoltre, la tournee austriaca rispecchia un percorso logico, volto a mostrare in campo i concetti assimilati a Moena contro avversarsi di livello.

"Allenarsi in montagna o nel proprio centro sportivo è preferibile. Le tournée prevedono viaggi, località calde e amichevoli di alto livello in cui si può prendere anche qualche bastonata. Certe campagne internazionali portano soldi e i tecnici devono sottostare a queste regole". In questo modo, Ciullini risponde al quesito: meglio la montagna o la tournee? La Fiorentina si preparerà al campionato con le gare in Austria, ma il caldo ad agosto potrà davvero essere un problema per la Serie A. E con il Mondiale? Secondo il preparatore, l'idea diffusa è quella di fare una seconda preparazione con scarico e esercizi mirati a rigenerare i giocatori.