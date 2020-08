Cistana, l’interesse dei viola è concreto. Ma non è l’unico nome in difesa

Ne abbiamo parlato ieri, anche attraverso le parole del suo agente: la Fiorentina è interessata ad Andrea Cistana del Brescia (SCHEDA). Il giovane difensore, che ha anche esordito in Nazionale maggiore, è appena retrocesso con le Rondinelle in B, ma è ambito da molte piazze importanti e difficilmente disputerà il prossimo campionato cadetto. Il Corriere Dello Sport fa il punto sul prospetto di 23 anni, che Cellino non vuole però svendere partendo da una richiesta di 5 milioni. La Fiorentina dovrà partire da qui per trovare un accordo con il neo DS Perinetti.

Ma quello del bresciano non è l’unico nome di interesse viola: Pradè è ancora focalizzato su Mimmo Criscito (SCHEDA), già vicino ai viola nello scorso mercato prima di scegliere la strada del Genoa verso la salvezza. Piace anche Pisacane del Cagliari (SCHEDA), anche lui già attenzionato dai viola nella scorsa sessione.

Infine, il baby Riccardo Calafiori (SCHEDA) della Roma: la Fiorentina si è mossa subito per il talentoso 2002, ma la concorrenza è di quelle da artiglieria pesante: dalla Juventus al PSG, per una nuova proprietà giallorossa che al momento dovrà insediarsi prima di parlare di mercato.